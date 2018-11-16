 بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة مصر وتونس بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة مصر وتونس مباشر

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يستعد المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكي خافيير أجييرى، لمواجهة نظيره التونسي فى السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وتعتبر المباراة فى إطار مباريات التحصيل الحاصل، بعدما ضمن الفراعنة ونسور قرطاج تأشيرة التأهل للكان، فالمنتخب التونسى يتربع على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الفراعنة المركز الثانى برصيد 9 نقاط .





"الفجر الرياضي" يرصد المواجهة الأخيرة التى جمعت الفراعنة ونسور قرطاج فى مستهل مشوار التصفيات أيضاً.





المنتخب الوطنى كان قد استهل مشواره فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالخسارة أمام تونس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما باستاد رادس، وسجل الهدف ياسين الخنيسى فى الدقيقة 48 من عمر اللقاء .