دعم نادى العين الإماراتى على لاعبه المصري حسين الشحات، وذلك قبل مباراة منتخبي مصر وتونس فى السادسة مساء اليوم على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.





وكتب نادى العين الإماراتى عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "كل التوفيق لـ حسين الشحات مع منتخب بلاده فى مباراة اليوم أمام تونس ضمن مرحلة المجموعات من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019".





ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق 3 نقاط على منتخب مصر صاحب الوصافة.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم 16/11/2018 بتصفيات أمم أفريقيا.. كورة لايف HD.. يلا شوت HD (مو صلاح) كول كورة





التقى الفريقين من قبل في تصفيات افريقيا في 10 مباريات فازت مصر في مباراة وحيدة، بينما فازت تونس في 4 مواجهات، وتعادلا في 5 مباريات، بدون تقطيع مصر وتونس على بي ان سبورت الآن.





ويتصدر المنتخب التونسى المجموعة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى جميع مبارياته، بينما يحل الفراعنة بالمرتبة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من الخسارة بالجولة الأولى أمام تونس والفوز على الكونغو وأى سواتينى ذهابا وايابا.



