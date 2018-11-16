يستعد المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكي خافيير أجييرى، لمواجهة نظيره التونسي فى السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. رابط سريع Egypt بث مباشر مباراة مصر وتونس كورة لايف | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم

حرص نادى العين الإماراتى على دعم لاعبه المصرى حسين الشحات قبل المباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى مصر وتونس فى السادسة مساء اليوم على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

رابط سريع Egypt بث مباشر مباراة مصر وتونس كورة لايف | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم

وكتب نادى العين الإماراتى عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "كل التوفيق لـ حسين الشحات مع منتخب بلاده فى مباراة اليوم أمام تونس ضمن مرحلة المجموعات من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019".

رابط سريع Egypt بث مباشر مباراة مصر وتونس كورة لايف | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق 3 نقاط على منتخب مصر صاحب الوصافة.

رابط سريع Egypt بث مباشر مباراة مصر وتونس كورة لايف | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم