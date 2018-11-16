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أسعار النفط ترتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:33 م
أسعار النفط ترتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تكهنات خفض الإنتاج من داخل أوبك والدول المعاونة لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.04% إلى 67.31 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% مُسجلاً 56.97 دولار للبرميل.

وتلقي النفط بيانات سلبية أمس، حيث ارتفعت المخزونات من الخام في الولايات المتحدة بمقدار 10.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر لتصل إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى في نحو عام.

كما أن الإنتاج الأمريكي واصل ارتفاعه في الفترة ذاتها عند مستوى قياسي جديد وذلك عند مستوى 11.700 مليون يومياً.

وفي الأسبوع الجاري أعلنت منظمة "أوبك" أن إنتاجها من النفط صعد بمقدار 127 ألف برميل يومياً في شهر أكتوبر الماضي.

على الجانب الآخر كشفت تقارير صحفية في الأسبوع الجاري أن أوبك وحلفائها يفكرون في خفض الإنتاج بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وسط توقعات بمشاركة كافة دول المنظمة بما فيها ليبيا ونيجريا.
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