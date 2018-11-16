رابط "كورة اون لاين لايف" مباراة مصر وتونس بث مباشر Online – كول كورة yalla shoot live | Salah

يحل المنتخب التونسي الأول ضيفًا على منتخب مصر، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ بالكاميرون.

المباراة يخوضها المنتخبان وهما حاصدان بطاقة التأهل للنهائيات كمتصدر ووصيف للمجموعة العاشرة على حساب منتخبي النيجر واي سواتيني.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت القيادة الفنية للمدرب المكسيكي خافيير أجيري قد أكد في وقت سابق، سعي الفراعنة لاقتناص الصدارة عن طريق الفوز على نسور قرطاج في مواجهة اليوم.

رابط "كورة اون لاين لايف" مباراة مصر وتونس بث مباشر Online – كول كورة yalla shoot live | Salah

وتأتي مواجهة منتخب مصر أمام نظيره التونسي اليوم بعد مرور أسبوع على انتصار فريق الترجي الرياضي على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة في "رادس" بالعاصمة التونسية، وهو الأمر الذي يزيد الأجواء سخونة.

رابط "كورة اون لاين لايف" مباراة مصر وتونس بث مباشر Online – كول كورة yalla shoot live | Salah

تاريخ مواجهات المنتخبين

تقابل المنتخب مصر أمام نظيره التونسي 39 مرة طوال تاريخهما، حقق منتخب الفراعنة الفوز في 12 مباراة، بينما حقق "نسور قرطاج" الفوز في 16 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 11 لقاء.

وظهر تفوق المنتخب التونسي على المنتخب المصري بشكل واضح في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا حيث حقق نسور قرطاج الفوز في 4 مواجهات، بينما حقق المنتخب المصري الفوز في لقاء وحيد، في المقابل انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل.

أهداف المنتخبين

خلال المباريات التسعة في تصفيات إفريقيا سجل لاعبو تونس 13 هدفا، بينما سجل المنتخب المصري 10 أهداف في التصفيات.

وسجل لاعبو تونس في جميع المواجهات 42 هدفًا، مقابل 35 للمنتخب المصري في شباك نسور قرطاج.

رابط "كورة اون لاين لايف" مباراة مصر وتونس بث مباشر Online – كول كورة yalla shoot live | Salah

ندرة تهديفية في آخر ٥ مباريات

شهدت الخمسة مباريات الأخيرة بين المنتخبين، الحسم بفارق هدف وحيد، ففي المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين في ٢٠١٢، حسم نسور قرطاج فوزهم بهدف وحيد.

رابط "كورة اون لاين لايف" مباراة مصر وتونس بث مباشر Online – كول كورة yalla shoot live | Salah

قبل أن تقام مواجهتا الذهاب والعودة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٥، ليفوز نسور قرطاج بهدف دون مقابل ذهابًا في مصر ثم يعاود الانتصار في تونس بثنائية مقابل هدف.

رابط "كورة اون لاين لايف" مباراة مصر وتونس بث مباشر Online – كول كورة yalla shoot live | Salah

وفي العام الماضي جمع المنتخبين لقاء ودي، حسمه الفراعنة بهدف نظيف سجله مروان محسن، قبل أن يفوز النسور في مباراة التصفيات الجارية على أرضه وبين جماهيره بالنتيجة ذاتها.