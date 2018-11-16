بحضور إعلاميين عرب وأتراك.. إسطنبول تؤدي صلاة الغائب على خاشقجي في مسجد الفاتح
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:34 مالفجر السعودي
أُقيمت في مسجد "الفاتح" في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، "صلاة الغائب" على الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في المدينة بداية الشهر الماضي.
وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن جمعية "الإعلاميين العرب والأتراك" شاركت في أداء صلاة الغائب على روح الصحفي السعودي.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن المئات شاركوا في الصلاة، وعادة تقام صلاة الغائب عندما يموت إنسان مسلم بعيدا عن وطنه ويتعذر نقل جثمانه لأداء صلاة الجنازة عليه.
وكان صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي، قد أعلن أمس أنه "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة".
المزيد عن: مسجد الفاتح مدينة اسطنبول محمد بن سلمان صلاح خاشقجي سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية