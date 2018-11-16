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حكايات عصفور قمر الدين.. حلا شيحا وزوجها.. سمن على عسل

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:15 م
حكايات عصفور قمر الدين.. حلا شيحا وزوجها.. سمن على عسل
حلا شيحا
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عادت حلا شيحا لكندا مرة أخرى بعد أن انتهت من تسجيل حلقة مع إسعاد يونس فى برنامجها صاحبة السعادة، والمقرر عرضها خلال الأسبوع المقبل، وظهرت حلا خلال الحلقة بشكل سيكتشف معها الجمهور أن سنوات الغياب لم تنل منها، فلا تزال حلا تحتفظ بروحها البسيطة وحضورها الكبير، وتواضعها الذى يغيب عن ممثلات كثيرات خلال هذه الأيام .. حلا عكس ما ينشر عنها، لا تزال فى عصمة زوجها ووالد أبنائها، وتقيم معه حالياً فى كندا بعد أن ألحقوا أولادها بالتعليم هناك، وتنتظر حلا تلقيها عروضًا فنية من أجل ترتيب إقامتها بين القاهرة وكندا، وإن كانت اتفقت مع زوجها على العودة لمجال التمثيل، بشرط أن تكون الأولوية لأولادها وأسرتها، فهو لم يضع أى تحفظ على عودتها للمجال الفنى بخلاف هذا الشرط، الذى كانت حلا تضعه من الأساس فى حساباتها، وربما يكون ظهور حلا مع إسعاد هو الزلزال الذى سيعقبه عودتها تدريجياً لبطولة السينما والدراما.
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