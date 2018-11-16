حكايات عصفور قمر الدين.. لغز أجر مي عزالدين

فى الوقت الذى يعانى فيه السوق الدرامية من حالة توقف، بسبب عدم وضوح الرؤية مع القرارات الجديدة التى تم اتخاذها بتخفيض أجور النجوم ووضعهم فى فئات، للسيطرة على حالة الارتفاع الجنونى فى الأجور، الأمر الذى كان سببًا فى استبعاد أسماء كبيرة لنجوم الدراما، رفضوا فكرة تخفيض الأجور، فاجأت الفنانة مى عزالدين الجميع بخبر توقيعها عقد مسلسلها الجديد «البرنسيسية بيسة»، وهو المسلسل الذى سيتولى إخراجه أكرم فريد.



