حكايات عصفور قمر الدين.. لغز أجر مي عزالدين
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:10 م
فى الوقت الذى يعانى فيه السوق الدرامية من حالة توقف، بسبب عدم وضوح الرؤية مع القرارات الجديدة التى تم اتخاذها بتخفيض أجور النجوم ووضعهم فى فئات، للسيطرة على حالة الارتفاع الجنونى فى الأجور، الأمر الذى كان سببًا فى استبعاد أسماء كبيرة لنجوم الدراما، رفضوا فكرة تخفيض الأجور، فاجأت الفنانة مى عزالدين الجميع بخبر توقيعها عقد مسلسلها الجديد «البرنسيسية بيسة»، وهو المسلسل الذى سيتولى إخراجه أكرم فريد.
ومع نشر الخبر ساد فى السوق الدرامى، مجموعة من التسأولات، لماذا لم تكن مى من الممثلات التى حرمن من المشاركة فى الموسم الرمضانى القادم، وهل قبلت مى بتخفيض أجرها من 15 مليون جنيه العام الماضى إلى 5 ملايين هذا العام مثلما عرض على زملاء ونجوم كبار قبلها، وكم تقاضت مى فى الحقيقة لتوقيع عقد مسلسلها الجديد، وهل من المعقول بعد أن طالب الجميع باختيار مسلسلات هادفة تحمل قيمة، يكون الخبر هو الإعلان عن إنتاج مسلسل بعنوان «البرنسيسة بيسة»؟! كل هذه الأسئلة تبحث عن إجابات، نشك أن نجدها أو نجد حتى من يهتم بالإجابة عنها.