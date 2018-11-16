في مباراة أخذ الثار، يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم بحثا عن رد الاعتبار لهزيمته في الجولة الاولى برادس بهدف دون رد، ويخطط جهاز الفراعنة لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة العاشرة لتصفيات إفريقيا، مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد تونس اليوم لايف.

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أكدت أجهزة الأمن بالإسكندرية، أنه لن يتم السماح لأى شخص دخول ستاد برج العرب لحضور مبارة منتخب مصر مع نظيره التونسى، لغير حاملى الدعوات و التذاكر المصرح لهم لحضور المباراة، وذلك وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصرى .





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وعززت مديرية أمن الإسكندرية، خدماتها منذ الصباح فى محيط الاستاد، وتم نشر الأقوال الأمنية المتحركة و المكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى، للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن.





كول كورة - cool kora | بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا 2019 رابط HD | يلا شوت| كورة ستار | كورة اون لاين





وقامت الاجهزة الامنية، بتكثيف الخدمات على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، و نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و إدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى.





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كما تابع اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملات شرطة المرافق للتأكد من رفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، لمنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.





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فيما قامت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر، وقامت إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل و محيطه الخارجى .



