حكايات عصفور قمر الدين.. من ينتصر فى حرب "حمو بيكا".. السبكى أم المبادئ؟!

بمجرد أن أعلن كريم السبكى عن توقيع عقد مع «حمو بيكا» صاحب الضجة الكبيرة على موقع يوتيوب والسوشيال ميديا خلال الأسبوع الماضى، بسبب أغانيه الخارجة التى يقدمها وكشفها خلافه مع شخص آخر يدعى مجدى شطة، حاول أحمد السبكى كعادته اللعب على الجمهور الشعبى، بإعلان خبر توقيعه عقد مع بيكا، ليغنى فى أحد أفلامه التى يحضرها السبكى خلال هذه الفترة، الأمر الذى جعل مواقع التواصل الاجتماعى تنقلب على السبكى وابنه كريم ويتعرضا لهجوم كبير وحاد من الجمهور بسبب هذه الخطوة غير المدروسة، بسبب نوع الفن الركيك الذى يقدمه كل من بيكا وشطة، ولكن هانى شاكر نقيب الموسيقيين قرر أن يخوض الحرب على السبكى وأن يتفق مع رئيس الرقابة دكتور خالد عبدالجليل، بعدم السماح بظهور بيكا فى أى عمل فنى، ولكن السبكى لم يعجبه كالعادة كلام هانى شاكر ولا حتى تصريح رئيس الرقابة، الأمر الذى يضعنا أمام أزمة قادمة لن نعرف من سيكون المنتصر فيها.