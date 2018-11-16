قصص حب جميلات لبنان

أكثر من ثنائى جديد يستعد لتقديم أعمال درامية لبنانية فى موسم رمضان 2019، وتشارك اللبنانية سيرين عبدالنور السورى تيم حسن فى أول تعاون درامى يجمعهما بالجزء الثالث من الهيبة، وقالت سيرين: «إنها تستعد لهذا العمل منذ فترة، وبدأت بالفعل التحضيرات الأولى للدور، ولن تفصح عن أى تفاصيل غير أنها ستكون من أعداء تيم حسن، وتعمل جاسوسة لصالح أعدائه، وستقوم بتجسيد شخصية جديدة تمامًا على الأحداث. أما نادين نجيم فهى الأخرى ستخوض المنافسة بثنائى جديد، ويشاركها بطولة مسلسلها الجديد «ساعة ونص»، السورى قصى خولى فى أول عمل فنى يجمعهما، وينضم إلى الثنائى بطل ثالث اللبنانى معتصم النهار الذى يقف للمرة الأولى أيضًا أمام نادين نجيم وسيجمعهما قصة حب قوية فى أحداث العمل، وهناك صراع ثنائى بين بطلى الأحداث للفوز بقلب البطلة. وعبرت نادين عن سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع كل من بطلى المسلسل، ووعدت الجمهور بعمل مفاجئ وشخصيات مختلفة كعادتها.



