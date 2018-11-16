أمير كرارة يستعين بالسلطان سليمان بمليون دولار فى "كازبلانكا"

انتشر خبر تعاقد المنتج وليد منصور رسميًا، مع الممثل التركى خالد أرجنش، المعروف فى الوطن العربى باسم «السلطان سليمان»، للمشاركة فى بطولة فيلم «كازبلانكا»، أمام الفنان أمير كرارة.





وعلمنا أن سر الاستعانة بخالد أرجنش هو أن الدور يتطلب وجود فنان أجنبى بملامح شكلية وصفات جسمانية وعمرية محددة وهو ما وجد فى أرجنش، وحتى الآن يتكتم صناع العمل على طبيعة الدور مكتفين بالإفصاح عن تيمة الفيلم، الذى يدور فى إطار من الأكشن والتشويق، وسيكون التصوير بين مصر والمغرب.





من جانبه أكدت الناقدة حنان شومان أنه لابد من معرفة سبب الاستعانة بهذا النجم فهل الدور يستدعى أو القصة تتطلب ذلك وهل ستكون لغته مدبلجة أم ستتم ترجمتها، كل ذلك لن نعرفه إلا بعد عرض الفيلم، وإن كانت ترى بشكل عام أنه لا مانع من الاستعانة بنجوم أتراك أو أجانب بشكل عام فى السينما المصرية، خاصة أنه سيكون بمثابة نافذة لبلده للتعرف على السينما المصرية، وقالت: «نحن نتابع الأعمال الأمريكية التى يشارك فيها نجوم مصريون.



