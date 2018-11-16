روح شادية تسيطر على ليالى مهرجان الموسيقى العربية

إلى روح الراحلة شادية أهدت إدارة مهرجان الموسيقى العربية دورتها السابعة والعشرين، التى انطلقت مع بداية الشهر الحالى واختتمت فعالياتها يوم 12 نوفمبر.





شهد حفل الافتتاح أغنية خاصة للراحلة شادية تحمل اسمها قدمها مجموعة من مطربى دار الأوبرا المصرية من تأليف الشاعر هانى عبدالكريم، وقام بتلحينها محمد رحيم، واستقبلها الجمهور بتفاعل شديد. قدم المهرجان 43 حفلا غنائيا، أحياها 74 نجما ونجمة من مصر ولبنان وسوريا وتونس والكويت والبحرين والأردن والسعودية. أبرز الحفلات كانت للفنانة التونسية لطيفة والموسيقار عمر خيرت والمايسترو نادر عباسي، واللبنانى عاصى الحلانى، ووائل جسار ورامى عياش، وهانى شاكر، وصابر الرباعى وكارلا رميا ومدحت صالح ومحمد الحلو، ولأول مرة تقف على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية نوال الكويتية، وكان ختام المهرجان مع الفنانة ماجدة الرومى.



