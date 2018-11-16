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حارس ميلان: شعرت بالخجل من كريستيانو رونالدو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:00 م
حارس ميلان: شعرت بالخجل من كريستيانو رونالدو
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وكالات
 
تحدث حارس مرمى ميلان، جيانلويجي دوناروما، عن لقائه بمهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤكداً أنه أراد التحدث إليه لكنه شعر بـ"الخجل".

وقال دوناروما في مقابلة مع قناة راي سبورت الإيطالية: "كانت لحظة رائعة، لطالما أحببت لعب "بلاي ستيشن" أمامه، لم أقل له شيئاً في المباراة لأنني شعرت بالخجل، أعتقد أن الأبطال العظام يدفعونك للتطور".

وعن واقعة طرد لاعب ميلان، الأرجنتيني غونزالو هيجواين ورد فعله الغاضب على البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم بوجهه، في نفس تلك المباراة، قال الحارس الإيطالي: "هيغواين شخص طيب، اعتذر لنا وللصحف عما حدث، كانت مباراة هامة بالنسبة إليه، يجب أن نعلم أنه ارتكب خطأ وأنه لن يكرره مجدداً".

وأضاف "ذهب أيضاً للتحدث مع الحكم عقب اللقاء واعتذر له، مدرب ميلان لم يقل له شيئاً وتركه يفضي عما بداخله، كان نادماً جداً، عليه التحلي بالهدوء الآن ليساعدنا في الفريق وبالتأكيد سيفعل ذلك".

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