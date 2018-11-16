نشرة أخبار الظهيرة.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء "مجانية التعليم".. الإمارات تشكل فريقا لإرسال الرواد إلى الفضاء سنويا

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها الكويت تتعرض لعواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة، كشف غموض السطو المسلح على سيارة تابعة لأحد المحاجر بمنشأة القناطر.

الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء "مجانية التعليم"

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية.

الحكومة تنفي تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن موافقة مجلس النواب على تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى "وزارة التعليم" فقط.

الإمارات تشكل فريقا لإرسال الرواد إلى الفضاء سنويا

قال مدير عام وكالة الفضاء الإماراتية محمد الأحبابي، إن وكالة الفضاء الإماراتية تواصل اختيار المرشحين لإنشاء فريق رواد فضاء وطني، من أجل إرسال الرواد إلى الفضاء سنويا.

الكويت تتعرض لعواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة

أفادت لجنة الدفاع المدني بوزارة الداخلية الكويتية، بأن البلاد تتعرض الآن لعواصف رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة.

الحوثيون يفجرون مدرسة في الحديدة مع اندحار قواتهم

نسفت عناصر ميليشيا الحوثي، مدرسة 22 مايو بالجاح الأسفل، غرب مديرية الفقيه بمحافظة الحديدة في اليمن.

عاجل.. كشف غموض السطو المسلح على سيارة تابعة لأحد المحاجر بمنشأة القناطر

كشف ضباط مباحث الجيزة، في أقل من 48 ساعة، غموض واقعة السطو المسلح على سيارة نقل تابعة لأحد المحاجر بمركز منشأة القناطر، وتمكنت قوة أمنية من القبض على 3 أشخاص من مرتكبي السرقة، وجار ضبط المتهم الهارب، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.