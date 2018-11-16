بسمة وعابد.. الحمد لله على السلامة

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، منتصف الأسبوع الجارى، عملية جراحية حرجة بالمعدة فى أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.





وكان القائمون على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» طالبوا متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.





فى رحلة العلاج رافق بسمة وهبى، زوجها علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى مجلس النواب، والذى طالب الجميع بالدعاء لزوجته بالشفاء العاجل.



