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بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم أرسنال

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم أرسنال
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وكالات
 

 

اقترب فريق بايرن ميونخ من ضم الويلزي رامزي لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، حيث قام الفريق البافاري بارسال مندوب لمتابعة اللاعب خلال مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك، فى إطار دورى الأمم الأوروبية فى ظل مساعيه للحصول على خدمات اللاعب.

 

ووفقا لصحيفة ذا الصن البرطيانية:" فأن بايرن ميونخ يعتقد أنه سيكون قادرًا على الظفر بخدمات اللاعب الويلزى فى صفقة مجانية، عندما ينتهى عقده الحالى مع آرسنال، بنهاية الموسم الحالى".

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن لآرون رامزى، أن يبدأ التفاوض مع أندية أخرى، بداية من يناير المقبل، إذا لم يتوصل لاتفاق مع ناديه الإنجليزى، لتجديد التعاقد بينهما.

 

وكان ريان جيجز، مدرب المنتخب الويلزى، قد صرح مؤخرًا "من الطبيعى أن يرتبط آرون رامزى بالعديد من الأندية القوية، لأنه لاعب جيد للغاية".

المزيد عن: كورة بايرن ميونخ الرياضه ارسنال أخبار الرياضة
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