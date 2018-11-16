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محمد محمود عبد العزيز يحيى ذكرى رحيل والده بالإسكندرية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
محمد محمود عبد العزيز يحيى ذكرى رحيل والده بالإسكندرية
محمد محمود عبد العزيز
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شهيرة النجار
 
الاثنين الماضى حلت الذكرى السنوية لرحيل النجم محمود عبد العزيز، وصدق المثل القائل «اللى خلف ما مامتش»، فقد جاء محمد ابن الراحل للإسكندرية، حيث مقبرة والده، لإحياء ذكراه وقراءة الفاتحة بهدوء شديد، دون إعلام أحد، والعودة مرة أخرى لارتباطه بعمل درامى سيشارك خلاله بالتمثيل. بالإضافة لقراءة بعض السيناريوهات التى سيقوم بإنتاجها لرمضان المقبل. محمد أرسل لكل أصدقائه ومحبيه الدعاء لوالده، وكان قد قرأ العام الماضى فاتحة خطبته على حفيدة الحاج رشاد عثمان، رجل الأعمال الأشهر بالإسكندرية حفيدته لابنته، لكن النصيب لم يكتمل بعد أسابيع قليلة.
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