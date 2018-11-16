يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية واليمن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

يلعب اليوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المباراة الأولى في معسكر الثالث استعداداً لبطولة الأمم الآسيوية التي ستقام في الإمارات في شهر يناير من العام المقبل.

يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية واليمن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

وسيكون اللقاء أمام المنتخب اليمني في ملعب الأمير محمد بن فهد بمنطقة الدمام شرق المملكة العربية السعودية، ويمكنك عزيزنا القارئ الاطلاع على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.





وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءاً، وستذاع على قناة KSA SPORTS HD 1 باستوديو تحليلي يبدأ الساعة 6:45. يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية واليمن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف وكان الأخضر قد أنهى استعداداته مساء أمس لمواجهة منتخب اليمن وديًا مساء اليوم الجمعة ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وأجرى المنتخب مرانه على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، في حصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء، ليطبق بعدها بيتزي عدد من الجمل التكتيكية التي تركزت على الحالة الهجومية، بعدها تقسيمه فنية نفذت على نصف مساحة الملعب، ليشرع بيتزي بتنفيذ تمرين الكرات الثابتة.

يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية واليمن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

على صعيد متصل، اكتفى المدافع سلطان الغنام بتمارين خاصة في النادي الصحي لشعوره بآلام في الساق، فيما واصل لاعب الوسط سالم الدوسري التمارين الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.