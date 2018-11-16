البرلمان البريطاني يصوت ضد اتفاق بريكست





قال الوزير البريطاني السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز، اليوم الجمعة، إن "البرلمان سيصوت ضد مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أعدتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحيث يتعين عليها العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف".





وقال ديفيز "أعتقد أن مجلس العموم سيرفض السياسة التي يتعين أن نتعامل بها وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء إيجاد بديل"، وامتنع عن الحديث بشأن توقعاته لمستقبل ماي وقال إنه خارج المملكة المتحدة ومن غير اللائق التعليق.





وكما امتنع أكبر مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية مايكل جوف، عن التعقيب اليوم رداً على سؤال بشأن إن كان يدعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وقال رداً على السؤال الذي وجه له أمام منزله "صباح الخير"، ولم يعقب بأكثر من ذلك.