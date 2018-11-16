ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأهلي يقترب من صفقة الموسم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:28 ص
الأهلي يقترب من صفقة الموسم
طباعة
الفجر الرياضي
 
توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك، على الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة تعاقده مع القلعة البيضاء.

ويسعى مجلس الأهلي في التعاقد مع صفقات سوبر لإعادة بناء الفريق بعد الهزيمة من الترجي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورحب "كهربا" بالانضمام  للأهلي مطلع الموسم المقبل، ووضع بعض الشروط الخاصة، ووافق عليها مجلس "الخطيب" لحاجة الفريق لجهوده من أجل بناء فريق قوى للسنوات المقبلة.

المزيد عن: الأهلي يقترب من صفقة الموسم الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا الأهلي والترجي الأهلي اليوم الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 10:30:01 AM