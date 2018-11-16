الأهلي يقترب من صفقة الموسم

توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك، على الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة تعاقده مع القلعة البيضاء.





ويسعى مجلس الأهلي في التعاقد مع صفقات سوبر لإعادة بناء الفريق بعد الهزيمة من الترجي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ورحب "كهربا" بالانضمام للأهلي مطلع الموسم المقبل، ووضع بعض الشروط الخاصة، ووافق عليها مجلس "الخطيب" لحاجة الفريق لجهوده من أجل بناء فريق قوى للسنوات المقبلة.



