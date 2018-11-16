اسعار النفط اليوم برنت

تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.





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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.





ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت عن 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أبريل نيسان، وهبط نحو 20 بالمئة منذ وصوله لأعلى مستوى في أربع سنوات في بداية أكتوبر.





وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.18 دولار للبرميل. وانخفض الخام نحو 3.6 بالمئة على مدى الأسبوع وأكثر من 15 بالمئة هذا الربع.