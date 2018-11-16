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هند صبري تتلقى تهديدات بالإغتصاب من جمهور سعد المجرد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:21 ص
هند صبري تتلقى تهديدات بالإغتصاب من جمهور سعد المجرد
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الفجر الفني
 
كشفت النجمة التونسية هند صبري، نها تلقت تهديدات مستمرة ودعوات أن تغتصب هي وابنتيها من قبل جمهور سعد المجرد، بعد ان شاركت تغريدة ضده عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عقب اتهامه بتهمة الاعتداء الجنسي للمرة الثانية.

وخلال ندوة عن التحرّش شاركت فيها صبري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، قالت إنّها دافعت عن المجرد خلال اعتقاله للمرة الأولى، إلا أن اتهامه للمرة الثانية دفعها إلى التعبير عن رأيها في تغريدة كتبت فيها: "كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".


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