مشاهدة مباراة مصر وتونس الجمعة ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كاس أمم أفريقيا بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS وايضا عبر خدمة CONNECT.

المنتخبان المباراة بلا ضغوط، بعدما ضمنا التأهل من الجولة السابقة، بعدما توقف رصيد كل من سوازيلاند والنيجر عند نقطة واحدة، لكن الصراع على صدارة المجموعة يبقى الهدف الوحيد في الجولتين الأخيرتين.

موعد البث المباشر لمباراة مصر وتونس والقناة الناقلة المنتخبان المباراة بلا ضغوط، بعدما ضمنا التأهل من الجولة السابقة، بعدما توقف رصيد كل من سوازيلاند والنيجر عند نقطة واحدة، لكن الصراع على صدارة المجموعة يبقى الهدف الوحيد في الجولتين الأخيرتين.

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر

مباراة مصر وتونس بث مباشر

تحظى مباراة مباراة مصر وتونس (المتأهلين سلفا عن المجموعة العاشرة الى نهائيات كأس الامم الأفريقية بالكاميرون) الجمعة على استاد برج العرب بأهمية قصوى سيما لمنتخب الفراعنة الساعي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد بينما يامل منتخب "نسور قرطاج" صاحب الصدارة (12 نقطة) الى الفوز او التعادل للبقاء في القمة.

مباراة مصر وتونس- مباشر

مشاهدة مباراة مصر وتونس في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات المنتخبين.

مباراة مصر وتونس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول فيه ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.





البث المباشر لمباراة مصر وتونس عبر الإنترنت





وستبث مباراة مصر وتونس تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.





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