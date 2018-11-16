عبدالله بن زايد يجدد وقوف الإمارات مع اليمن ودعم الاستقرار





جدد عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى ، موقف الدولة الثابت تجاه اليمن وشعبها، ووقوفها إلى جانب اليمن من خلال تحالف دعم الشرعية ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار لليمن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.





من جانبه، أشاد خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، خلال لقاء جمعه مع وزير خارجية اليمن خالد اليماني، بالجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات لدعم الشرعية في اليمن وعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية.





كما ثمّن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيد الإنساني والإغاثي، وحرصها على تسيير قوافل المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى الشعب اليمني.



