الزمالك يدشن خطة افساد الميركاتو الشتوى على الأحمر

بدأ المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أمير مرتضى التجهيز من الآن لملف تدعيم صفوف فريق الكرة فى فترة الانتقالات الشتوية المقررة فى يناير المقبل، حيث عقد عدة اجتماعات مع إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق لبحث عدة أسماء مرشحة للانضمام لصفوف الفريق الأبيض تمهيدا لعرضها على السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى بعد عودته من سويسرا لقيادة التدريبات فى فترة توقف مسابقة الدورى استعدادا لمباراة الداخلية المقررة يوم ٢٢ نوفمبر الجارى.





وعلمنا من مصادرنا أن هناك أربعة لاعبين مرشحين فى ثلاثة مراكز يأتى فى مقدمتها الظهير الأيسر، حيث يحتاج إلى دعم فى هذا المركز وهناك لاعبين مرشحين هما عاصم صلاح مدافع طلائع الجيش ومحمود وحيد لاعب مصر المقاصة، خصوصا أن اللاعبين أعربا عن رغبتهما بارتداء الفانلة البيضاء ولم يبق سوى مخاطبة أنديتهما فقط للحصول على الموافقة الرسمية ومعرفة الشروط المالية وسيتم المفاضلة بين الاثنين بعد عرض الأمر على جروس.





أما المركز الثانى فهو رأس الحربة الصريح وعلمنا أن أبرز المرشحين هو جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة والذى ظهر بمستوى فنى مرتفع هذا الموسم وأبدى المدير الفنى للزمالك إعجابه بأداء اللاعب والذى طلب الحصول على ٦٠٠ ألف دولار فى الموسم وتبقى العقبة الوحيدة هى رفض طلعت يوسف المدير الفنى الاستغناء عن خدمات اللاعب كما دخل أيدو موسيس لاعب نادى حرس الحدود دائرة اهتمامات نادى الزمالك واستقر مجلس إدارة القلعة البيضاء على ضم الثنائى فى حال إذا ما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتبار اللاعب العربى من دول الشمال الافريقى كلاعب محلى وفى تلك الحالة لن يكون هناك مشكلة فى ضم الثنائى حيث يضم الزمالك بين صفوفه لاعبا إفريقيا وحيدا وهو كابونجو كاسونجو.





أما المركز الأخير فهو الظهير الثالث وأبرز المرشحين ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة السكندرى ولاعب الزمالك السابق حيث ستجرى اتصالات بين رئيس الزمالك ونظيره فى سموحة للاتفاق على الشروط المالية فى ظل حاجة الفريق لدعم هذا المركز الذى يتواجد فيه الرباعى محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعلى الرغم من رفض فرج عامر رئيس نادى سموحة بيع أى من لاعبيه قبل نهاية الموسم إلا أن المؤشرات تؤكد أنه ربما يكون هناك اتفاق بينه وبين رئيس نادى الزمالك لانتقال أحد لاعبيه.





وعلى جانب آخر أكدت مصادرنا أن إدارة نادى الزمالك تنوى إفساد الميركاتو الشتوى على إدارة النادى الأهلى من خلال الدخول فى كل صفقات الأحمر المقبلة.



