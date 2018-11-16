بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة مصر وتونس.. مشاهدة مباراة مصر وتونس.. بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس اليوم

في مواجهة قوية يستضيف منتخب مصر نظيره التونسي في السادسة مساء اليوم الجمعة 16 نوفمبر، على استاد برج العرب بالأسكندرية، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا، مجانا شاهد اليوم الجمعة بث مباشر وسريع مصر وتونس بث حي ولايف HD.

بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة مصر وتونس.. مشاهدة مباراة مصر وتونس.. بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس اليوم





يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم بحثا عن رد الاعتبار لهزيمته في الجولة الاولى برادس بهدف دون رد، ويخطط جهاز الفراعنة لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة العاشرة لتصفيات إفريقيا، مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد تونس اليوم لايف.

بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة مصر وتونس.. مشاهدة مباراة مصر وتونس.. بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس اليوم





وضمن المنتخبان التأهل لنها\يات أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون بعدما احتلا المركزين الاول والثاني بالمجموعة، بث مباشر مصر وتونس اليوم الجمعة 16-11-2018.

بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة مصر وتونس.. مشاهدة مباراة مصر وتونس.. بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس اليوم





والتقى الفريقين من قبل في تصفيات افريقيا في 10 مباريات فازت مصر في مباراة وحيدة، بينما فازت تونس في 4 مواجهات، وتعادلا في 5 مباريات، بدون تقطيع مصر وتونس على بي ان سبورت الآن.

بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة مصر وتونس.. مشاهدة مباراة مصر وتونس.. بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس اليوم





وفي حضور 50 ألف مُشجع يتواجد النجم الدولي محمد صلاح على رأس قائمة الفراعنة لمباارة اليوم.

بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة مصر وتونس.. مشاهدة مباراة مصر وتونس.. بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس اليوم





ويتصدر المنتخب التونسى المجموعة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى جميع مبارياته، بينما يحل الفراعنة بالمرتبة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من الخسارة بالجولة الأولى أمام تونس والفوز على الكونغو وأى سواتينى ذهابا وايابا.

بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة مصر وتونس.. مشاهدة مباراة مصر وتونس.. بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس اليوم





وتنقل المباراة عبر قناتي بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة، والثانية الأرضية .