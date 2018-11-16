بالفيديو.. مصر تنتقم للأهلي.. فراعنة الأوليمبي يسحق تونس برباعية

قامت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر، وقامت إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل و محيطه الخارجى .

بالفيديو.. مصر تنتقم للأهلي.. فراعنة الأوليمبي يسحق تونس برباعية

حقق منتخب مصر الأوليمبى فوزا كبيرا على منتخب تونس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيدفي المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار إعداد الفراعنة لأمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





انتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين لهدف.. سجل للفراعنة مصطفى محمد هدفى منتخب مصر فى الدقيقة 25 و28 بينما أحرز لتونس إدريس الميزوى فى الدقيقة 16.





وفى الشوط الثاني أضاف كل من كريم العراقي وناصر منسي هدفي الفراعنة الثالث والرابع فى الدقيقتين 89 و92.





بهذا الفوز فقد انتقمت الكرة المصرية من الكرة التونسية في أول لقاء يجمعهما عقب فوز الترجي على الأهلى فى نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة فى مباراة شهدت أحداثا مثيرة قبل المواجهة وأصيب أتوبيس اللاعبين قبل المباراة.





وبدأ شوقى غريب مدرب الفراعنة الأوليمبيين اللقاء بتشكيل مكون من :





حراسة المرمى: عمر رضوان، واللاعبون: أسامة جلال، محمود صبرى، ناصر ماهر، ناصر منسى، رمضان صبحى، مصطفى محمد، أكرم توفيق، أحمد رمضان، محمد صادق، محمد يوسف.





ويخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام تونس يوم الأحد المقبل، بعد اعتذار منتخب الجزائر.





استفاد شوقي غريب من البروفة الودية اليوم حيث أشرك أكثر من لاعب أبرزهم رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد الإنجليزي لإعداده بشكل قوى للمنتخب الأول.. كما تمكن غريب من وضع يديه على التشكيلة المثالية بعد خوض عدد من المباريات الودية.







