كورة ستار شاهد مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018

في مواجهة قوية يستضيف منتخب مصر نظيره التونسي في السادسة مساء اليوم الجمعة 16 نوفمبر، على استاد برج العرب بالأسكندرية، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا، مجانا شاهد اليوم الجمعة بث مباشر وسريع مصر وتونس بث حي ولايف HD.

يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم بحثا عن رد الاعتبار لهزيمته في الجولة الاولى برادس بهدف دون رد، ويخطط جهاز الفراعنة لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة العاشرة لتصفيات إفريقيا، مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد تونس اليوم لايف.

وضمن المنتخبان التأهل لنها\يات أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون بعدما احتلا المركزين الاول والثاني بالمجموعة، بث مباشر مصر وتونس اليوم الجمعة 16-11-2018.

والتقى الفريقين من قبل في تصفيات افريقيا في 10 مباريات فازت مصر في مباراة وحيدة، بينما فازت تونس في 4 مواجهات، وتعادلا في 5 مباريات، بدون تقطيع مصر وتونس على بي ان سبورت الآن.

وفي حضور 50 ألف مُشجع يتواجد النجم الدولي محمد صلاح على رأس قائمة الفراعنة لمباارة اليوم.

ويتصدر المنتخب التونسى المجموعة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى جميع مبارياته، بينما يحل الفراعنة بالمرتبة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من الخسارة بالجولة الأولى أمام تونس والفوز على الكونغو وأى سواتينى ذهابا وايابا.

وتنقل المباراة عبر قناتي بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة، والثانية الأرضية .