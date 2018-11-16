​شيفروليه تستعد لإطلاق موديلات سيدان جديدة في الصين

تستعد شيفروليه لإطلاق موديلات جديدة مختلفة لمعرض جوانجتشهو الصيني وتبدأ من موديل تجريبي FNR-CarryAll Concept يشبه بليزر الي سيارة مونزا SR سيدان وماليبو XL واصدارات ريدلاين من بعض سيارات مثل ماليبو LX ريدلاين وكورفيت C7 ريدلاين. وتعتبر الصين ثاني أكبر سوق لشيفروليه في العالم وتسعى الشركة لتوفير أفضل المنتجات في السوق الصيني.





وأعادت شيفروليه اسم مونزا الخاص بالسيارة التي قدمتها بين عامي 1975 و1980 من جديد كموديل مختلف لعام 2019 في صورة سيارة سيدان متوسطة الحجم جديدة تحمل اسم مونزا RS . وتحمل السيارة نفس شبكة تهوية شيفروليه المعروفة مع شعار RS ولمسات كرومية خاصة ووحدات اضاءة نهارية ليد وغطاء محرك شرس مع مصابيح خلفية مميزة بوحدتي اضاءة. ويتوقع أن تكون مونزا سيارة مخصصة فقط للسوق الصيني.





أما موديل FNR-CarryAll Concept التجريبي فيأتي بوحي موديلات كامارو ومن خلال صور السيارة فهي تستعرض ملامح موديلات بليزر التي ستخصص للسوق الصيني ويبلغ طول السيارة التجريبية 5 متر وعرضها 2.258 متر وارتفاعها 1.693 متر وتتسع السيارة الي سبعة مقاعد.





أما ماليبو XL ريدلاين , فهي تعتبر رابع نسخة من اصدارات ريدلاين في الصين بعد موديلات ايكونيكس ريدلاين وكروز ريدلاين وأورلاندو ريدلاين . وستأتي السيارة بمحرك بنزين تيربو T وناقل حركة هايدراماتيك 9 سرعات بقوة 237 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر .



