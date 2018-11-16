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عاجل.. رئيس الوزراء يطلق اسمي شهيدين على مدرسة وشارع رئيسي بالبحيرة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
عاجل.. رئيس الوزراء يطلق اسمي شهيدين على مدرسة وشارع رئيسي بالبحيرة
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد محمد جمعة شعبان السقا، على الشارع الرئيسي بإحدى قرى مركز الدلنجات، محافظة البحيرة.

كما أصدر قرارًا آخر بإطلاق اسم الشهيد عبد الحميد رجب محمد عبد العال، على الوحدة الصحية بقرية نظارة المنيا التابعة لقرية بويط، مركز الرحمانية، محافظة البحيرة.

وجاء ذلك تخليداً لبطولات شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.
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