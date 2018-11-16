ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وتونس

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وتونس
طباعة
حس موسي
 

 

يستضيف المنتخب المصري نظيره التونسي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في موقعة كروية عربية خالصة، على استاد برج العرب في المبارة التي تقامى بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019.

 

وكان منتخبي مصر وتونس قد ضمنا التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بعدما حجزا المركزين الأول والثاني للمجموعة العاشرة.

 

 

ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني المصري ضد نظيره المنتخب التونسي، على قناة beIN SPORTS HD 8 المشفرة، بصوت المعلقين أحمد الطيب ورؤوف خليف.

 

3قنوات مفتوحة تنقل اللقاء:

 

ومن المقرر أن تذاع المباراة على القنوات المفتوحة، عبر القناة الثانية وقناة النيل عبر تردد القنوات الأرضية، بالإضافة إلى قناة أرينا سبورت التي تنقل على القمر الصناعي يوتيل سات، معدل الترميز 30000، وتردداتها هي: 11512 ،11595 ،11678.

المزيد عن: مصر وتونس كورة الرياضه أخبار منتخب مصر أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 10:30:01 AM