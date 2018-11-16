لايف| كورة لايف| كورة ستار| بث مباشر لمباراة مصر (محمد صلاح) وتونس| كورة اون لاين yalla shoot مباراة منتخب مصر اليوم HD

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أكدت أجهزة الأمن بالإسكندرية، أنه لن يتم السماح لأى شخص دخول ستاد برج العرب لحضور مبارة منتخب مصر مع نظيره التونسى، لغير حاملى الدعوات و التذاكر المصرح لهم لحضور المباراة، وذلك وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصرى .





بطاقة مباراة مصر وتونس

مصر Vs تونس. البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 5). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 8 . الملعب : ستاد برج العرب . المعلقين : رؤوف خليف + أحمد الطيب .

موعد مباراة مصر وتونس اليوم:- 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:00 مساءاً بتوقيت قطر. 4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وعززت مديرية أمن الإسكندرية، خدماتها منذ الصباح فى محيط الاستاد، وتم نشر الأقوال الأمنية المتحركة و المكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى، للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن.





وقامت الاجهزة الامنية، بتكثيف الخدمات على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، و نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و إدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى.





كما تابع اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملات شرطة المرافق للتأكد من رفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، لمنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.





فيما قامت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر، وقامت إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل و محيطه الخارجى .

لايف| كورة لايف| كورة ستار| بث مباشر لمباراة مصر (محمد صلاح) وتونس| كورة اون لاين yalla shoot مباراة منتخب مصر اليوم HD









