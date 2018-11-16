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البرازيل وأوروجواي كلاسيكو لاتيني في مواجهة ودية مثيرة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
البرازيل وأوروجواي كلاسيكو لاتيني في مواجهة ودية مثيرة
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الفجر الرياضي
 

يلتقي منتخبي البرازيل وأوروجواي وجها لوجه في العاشرة مساء اليوم على ملعب الإمارات بالمدينة الإنجليزية لندن، في موقعة لاتينية، في المباراة الودية التي تقام بينهما استعدادا لكوبا أمريكا 2019.

 

ويدخل منتخب البرازيل موقعة اليوم منتشيا بفوزه ببطولة سوبر كلاسيكو على حساب الأرجنتين، في البطولة الودية التي أقيمت بالرياض.

 

ويقود راقصي السامبا الليلة نيمار دا سيلفا، بينما يلعب منتخب أوروجواي بقيادة مدربه المخضرم أوسكار تاباريز بتشكيله الثابت في غياب حارس المرمى فقط للإصابة.

 

وسيعتمد منتخب أوروجواي على مهاجميه المخضرمين إديسون كافاني ولويس سواريز.

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