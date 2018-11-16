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قمة نارية بين فرنسا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:55 ص
قمة نارية بين فرنسا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية
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الفجر الرياضي
 
تبحث فرنسا بطلة العالم، عن نقطة التعادل أمام مضيفتها هولندا لتحسم، الجمعة، بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وحققت فرنسا، المنتشية من تتويجها الثاني بلقب المونديال الصيف الماضي في روسيا، بداية جيدة، فتعادلت مع ألمانيا خارج ملعبها سلباً، ثم فازت على ضيفتها هولندا 2-1، قبل أن تسقط ألمانيا الشهر الماضي 2-1 في باريس، في ظل تألق مهاجمها اليافع كيليان مبابي.

في المقابل، عوضت هولندا بدايتها البطيئة بفوز ساحق على ضيفتها ألمانيا 3-0، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط، وهي تحتاج إلى التغلب على فرنسا، الجمعة، في روتردام بحال أردات الابقاء على آمال التأهل، علما أن المباراة الأخيرة في المجموعة تجمع في 19 الحالي بين هولندا وألمانيا التي فقدت الأمل بالتأهل.

لكن فرنسا التي تواجه الأوروجواي ودياً، الثلاثاء، تعاني من عدة إصابات في صفوفها. وسيغيب عنها لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا وأنطوني مارسيال ولاعب مانشستر سيتي بنجامان مندي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ظهير أتلتيكو مدريد الإسباني لوكاس هرنانديز ومدافع برشلونة صامويل أومتيتي، فيما يتعافى قلب دفاع ريال مدريد الإسباني رافاييل فاران من إصابة بفخذه.
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