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غدًا.. ترامب يزور ضحايا حرائق كاليفورنيا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:54 ص
غدًا.. ترامب يزور ضحايا حرائق كاليفورنيا
صورة أرشيفية
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وكالات
 

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى كاليفورنيا يوم غد السبت لزيارة ضحايا حرائق الغابات في الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.

وأضاف في بيان مساء أمس الخميس "سيسافر الرئيس إلى كاليفورنيا يوم غد السبت للقاء أفراد تأثروا بالحرائق"، ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وارتفع عدد القتلى جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 63 شخصاً، فيما لايزال 631 شخصاً في عداد المفقودين.

المزيد عن: ضحايا كاليفورنيا دونالد ترامب حرائق فى كاليفورنيا
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