"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الطقس



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن اعتبارًا من الغد سيكون هناك تحسن في حالة الطقس، وستنعدم فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، وستعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي حيث ستصل درحة الحرارة العظمى إلى 25 درجة.





وحذر من استمرار برودة الطقس ليلا، مناشدًا المواطنين عدم تخفيف ملابسهم، مضيفًا أن الشبورة المائية قد تكون أكثر كثافة صباحا خلال الأيام المقبلة.



قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليلي بهيئة الأرصاد، إن فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مستمرة اليوم، وقد تمتد إلى القاهرة.