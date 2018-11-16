الكاف: انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان المسرح والفرجة الشعبية

يتطلع مهرجان المسرح والفرجة الشعبية في دورته الثانية التي انطلقت فعالياتها، أمس الخميس، بمدينة الكاف، إلى تقريب المرفق الثقافي من المواطن، وإلى تفعيل حقه في الثقافة.





وقد سعى مركز الفنون الدرامية والركحية الذي ينظم هذه التظاهرة إلى اقتحام الفضاءات الاجتماعية كالساحات العامة والمقاهي والفضاءات الجامعية والسجون، من خلال تقديم مادة فنية متنوعة يحتفي فيها الفن الرابع بالغناء والشعر والألعاب البلهوانية والسحرية والسينما والفنون التشكيلية والحكواتي.





ويشتمل برنامج التظاهرة، التي تتواصل إلى يوم 18 نوفمبر الجاري، على عدة عروض فنية بالعديد من الفضاءات ومنها، بالخصوص، عروض المسرح والموسيقى الشعبية والعروض بالساحات العامة، وهو ما جعل مدينة الكاف تعيش على وقع الموسيقى والفنون بمختلف أشكالها.



