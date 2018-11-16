الكاف: انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان المسرح والفرجة الشعبية
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:03 صمحمد وليد الجموسي
يتطلع مهرجان المسرح والفرجة الشعبية في دورته الثانية التي انطلقت فعالياتها، أمس الخميس، بمدينة الكاف، إلى تقريب المرفق الثقافي من المواطن، وإلى تفعيل حقه في الثقافة.
وقد سعى مركز الفنون الدرامية والركحية الذي ينظم هذه التظاهرة إلى اقتحام الفضاءات الاجتماعية كالساحات العامة والمقاهي والفضاءات الجامعية والسجون، من خلال تقديم مادة فنية متنوعة يحتفي فيها الفن الرابع بالغناء والشعر والألعاب البلهوانية والسحرية والسينما والفنون التشكيلية والحكواتي.
ويشتمل برنامج التظاهرة، التي تتواصل إلى يوم 18 نوفمبر الجاري، على عدة عروض فنية بالعديد من الفضاءات ومنها، بالخصوص، عروض المسرح والموسيقى الشعبية والعروض بالساحات العامة، وهو ما جعل مدينة الكاف تعيش على وقع الموسيقى والفنون بمختلف أشكالها.
وينظم مركز الفنون الدرامية والركحية، في إطار المهرجان، ندوة علمية حول "الحماية القانونية للمصنفات الرقمية في البيئة الرقمية " بهدف إثراء الجانب المعرفي في المجال الثقافي، إلى جانب إقامة تربص تكويني في الرقص المسرحي موجه للهواة والشباب.
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