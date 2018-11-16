المنتخبات العربية تتطلع للحاق بركب المتأهلين لنهائيات أمم أفريقيا

تتطلع المنتخبات العربية للحاق بركب المتأهلين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بالكاميرون، وذلك عندما تخوض فعاليات الجولة 5 بالتصفيات المؤهلة للمسابقة.





وضمنت الكرة العربية حتى الآن مقعدين لها في البطولة التي ستقام في يونيو المقبل، بعدما حسم منتخبا تونس ومصر تأهلهما للنهائيات قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة 10 بالتصفيات، لينضما إلى منتخبي مدغشقر والسنغال اللذين ضمنا الصعود أيضاً منذ الجولة الماضية بالمجموعة الأولى، وكذلك منتخب الكاميرون (البلد المضيف).





ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات 12 بالتصفيات إلى نهائيات أمم أفريقيا التي ستقام بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.





ويسعى المنتخب المغربي، الفائز بأمم أفريقيا 1976، لفك عقدته مع المنتخب الكاميروني وتحقيق انتصاره الأول عليه في تاريخ مواجهاتهما، وذلك حينما يلتقي معه في المجموعة الثانية.





ويحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب المغربي، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث 4 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب جزر القمر، متذيل الترتيب برصيد نقطتين في الجولة ذاتها.





وعلى مدار 11 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني، لم يحقق "أسود الأطلس" أي انتصار على منتخب الأسود غير المروضة، الذي سبق أن أطاح بمنتخب المغرب من تصفيات كأس العالم في مناسبتين، وحرمه من الصعود لنهائي أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب عام 1988.





ويأمل منتخب الجزائر في حسم التأهل للبطولة، عندما يخرج لملاقاة مضيفه منتخب توغو في المجموعة الرابعة، التي تشهد أيضاً لقاء يجمع بين منتخب غامبيا وضيفه منتخب بنين.





ويرغب المنتخب الجزائري لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بخسارته 0-1 أمام مضيفه منتخب بنين، حيث يحتل المنتخب الملقب بـ"محاربو الصحراء" الصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب البنيني، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين يحتل منتخب توغو المركز الثالث 5 نقاط، ويتذيل منتخب غامبيا الترتيب برصيد نقطتين.





ويتشبث منتخب ليبيا بآماله الضعيفة في الصعود للبطولة، حينما يحل ضيفاً على منتخب سيشيل في المجموعة 6، التي تشهد مواجهة ساخنة بين منتخب جنوب أفريقيا وضيفه المنتخب النيجيري.





وفي المجموعة العاشرة، يلتقي المنتخب المصري مع ضيفه التونسي لتحديد الفريق صاحب صدارة المجموعة، بعدما ضمنا تأهلهما للنهائيات.

ويتربع المنتخب التونسي على الصدارة برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في جميع مبارياته الأربع، حيث يتفوق بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه المنتخب المصري.





ويسعى المنتخب المصري (الفراعنة) إلى الثأر من خسارته 0-1 أمام منتخب تونس (نسور قرطاج) في لقائهما بالجولة الأولى، وتحقيق انتصاره الأول على التونسيين في المواجهات الرسمية منذ أكثر من 16 عاماً.





في المقابل، يطمح منتخب تونس للتفوق على نظيره المصري في لقاءاتهما الرسمية للمباراة الرابعة على التوالي، خاصة وأن اللقاء يأتي بعد أسبوع واحد من تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه في النهائي على الأهلي المصري.





ويخوض منتخب السودان مباراة (تحصيل حاصل) مع مضيفه منتخب مدغشقر في المجموعة الأولى، التي تشهد لقاء يجمع بين منتخب السنغال ومضيفه منتخب غينيا الإستوائية.