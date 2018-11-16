الغاء مباراة الكاس الممتازة للسيدات في الكرة الطائرة
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:02 صمحمد وليد الجموسي
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة في بلاغ لها انه تقرر الغاء مباراة النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي التي كانت مقررة يوم 20 نوفمبر الجاري بقاعة المنستير لحساب الكاس الممتازة للسيدات للموسم الرياضي 2017-2018.
واوضحت الجامعة ان الغاء المباراة ياتي اثر انسحاب النادي النسائي بقرطاج دون ذكر الاسباب.
وكان النادي النسائي بقرطاج توج خلال الموسم الرياضي المنقضي بلقب البطولة بينما تحصل النادي الرياضي الصفاقسي على الكاس.
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