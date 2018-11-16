ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الغاء مباراة الكاس الممتازة للسيدات في الكرة الطائرة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:02 ص
الغاء مباراة الكاس الممتازة للسيدات في الكرة الطائرة
أرشيفية
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة في بلاغ لها انه تقرر الغاء مباراة النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي التي كانت مقررة يوم 20 نوفمبر الجاري بقاعة المنستير لحساب الكاس الممتازة للسيدات للموسم الرياضي 2017-2018.

واوضحت الجامعة ان الغاء المباراة ياتي اثر انسحاب النادي النسائي بقرطاج دون ذكر الاسباب.

وكان النادي النسائي بقرطاج توج خلال الموسم الرياضي المنقضي بلقب البطولة بينما تحصل النادي الرياضي الصفاقسي على الكاس.
المزيد عن: خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 9:20:03 AM