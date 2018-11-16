الغاء مباراة الكاس الممتازة للسيدات في الكرة الطائرة

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة في بلاغ لها انه تقرر الغاء مباراة النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي التي كانت مقررة يوم 20 نوفمبر الجاري بقاعة المنستير لحساب الكاس الممتازة للسيدات للموسم الرياضي 2017-2018.





واوضحت الجامعة ان الغاء المباراة ياتي اثر انسحاب النادي النسائي بقرطاج دون ذكر الاسباب.



