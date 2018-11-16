وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن انتدابات استثنائية للمدرسين الجامعيين خلال سنة 2019

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، الخميس، أن الوزارة ستقوم بانتدابات استثنائية خلال سنة 2019 لفائدة المدرسين الجامعيين في الاختصاصات التي تعرف نسب تاطير ضعيفة.





وأوضح خلبوس، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب حول ميزانية الوزارة لسنة 2019، أن الانتدابات ستكون في اختصاصات اللغات الأجنبية.





وأكد الوزير تطور عدد المتحصلين على شهادة الدكتوراه سنة 2018 إلى أكثر من 3000 شخص، مشير إلى استقرار نسبي في عدد الطلبة إجمالا ونقص عدد الخريجين المقدر ب 55 ألف في السنة معظمهم من الإناث.





وبين أن عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص قد شهدت تطورا حيث بلغت 76 مؤسسة، وتزايد عدد الطلبة المسجلين بها والمقدر ب 32236 طالب، مشيرا إلى تحسن مستوى التاطير، في هذه المؤسسات، اذ ارتفعت نسبة الأساتذة القارين والحاملين لشهادة الدكتوراه من 24 بالمائة إلى 44 بالمائة حاليا.



