المنتخب الاولمبي التونسي ينقاد وديا الى خسارة ثقيلة برباعية امام نظيره المصري

فاز المنتخب الاولمبي المصري على نظيره التونسي 4-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي دارت الخميس بمدينة الاسكندرية.





وسجل اهداف المنتخب الاولمبي المصري مصطفي محمد (25 و29) وكريم العراقي (90) وناصر منسي (90 زائد1) بينما جاء هدف المنتخب الاولمبي التونسي عن طريق ادريس الميزوني (17).





وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثانية يوم الاحد المقبل بالاسكندرية.



