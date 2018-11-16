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المنتخب الاولمبي التونسي ينقاد وديا الى خسارة ثقيلة برباعية امام نظيره المصري

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
المنتخب الاولمبي التونسي ينقاد وديا الى خسارة ثقيلة برباعية امام نظيره المصري
أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
فاز المنتخب الاولمبي المصري على نظيره التونسي 4-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي دارت  الخميس بمدينة الاسكندرية.

وسجل اهداف المنتخب الاولمبي المصري مصطفي محمد (25 و29) وكريم العراقي (90) وناصر منسي (90 زائد1) بينما جاء هدف المنتخب الاولمبي التونسي عن طريق ادريس الميزوني (17).

وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثانية يوم الاحد المقبل بالاسكندرية.

ويستعد المنتخب الاولمبي التونسي للاستحقاقات القارية القادمة وفي مقدمتها تصفيات كاس افريقيا للامم لاقل من 23 عاما المقررة مرحلتها النهائية بمصر عام 2019 والمؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية المقبلة التي ستقام عام 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو.
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