تفكيك شبكة لترويج المخدرات بين الكاف وتونس وحجز 9 كلغ من الزطلة وحجز 3 كلغ أخرى بزغوان

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، الإربعاء بناءً على معلومات، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات، تنشط بين ولاية الكاف وتونس العاصمة، وحجز حوالي 9 كلغ من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، تناهز قيمتها المالية 80 ألف دينار.





وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها الخميس، بأنه تم القبض على 4 أشخاص أعمارهم تتراوح بين (28 و53 سنة) من ذوي السوابق العدلية في مجال المخدرات، من بينهم شخص من دولة مغاربية، بالإضافة الى حجز سيارتين ومبلغ مالي من العملة التونسية قدره 8 آلاف و500 دينار.





وأكدت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة الأبحاث معهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.





كما أوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت ليلة الأربعاء بناءً على معلومات، من القبض على شخص عمره 40 سنة بجهة الفحص من ولاية زغوان، كان على متن سيارة، وبتفتيشها تم حجز حوالي 3 كلغ من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، ومبلغ مالي من العملة التونسية قدره 300 دينار.



