المركز المغاربي للاصطياف والتخييم في "عين سلطان" من معتمدية عار الدماء يستأنف نشاطه
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:56 صمحمد وليد الجموسي
استأنف أمس الخميس المركز المغاربي للاصطياف والتخييم في منطقة عين سلطان من معتمدية غار الدماء نشاطه بعد تعليق دام أكثر من أربعة أشهر توقّيا من تداعيات العملية الارهابية التي جدت بمنطقة الشهيد من عمادة الصريا في الثامن من جويلية الماضي وفق ما أكّده مصدر إداري بالمركز لمراسل (وات).
وحسب ذات المصدر فإن عودة المركز لنشاطه المعلق منذ أربعة اشهر جاء استجابة لطلبات الزائرين ونتاج لاستقرار الاوضاع الامنية بتلك الجهة وغيرها من المناطقالمجاورة لاسيما في ظل انتشار واسع ومرابطة مستمرة لعدد من القوات الخاصة الامنية والعسكرية تحسبا لاي مستجد يمكن ان يهدد الجهة .
وكان المركز قد استقبل خلال السنة الماضية 2017 اكثر من 6800 مقيم قضوا اكثر من ثمانية عشرة الف ليلة كما استقبل لقاءات عديدة جمعت بين عدة فرق رياضية مختلفة وأنشطة جمعياتية ذات طابع بيئي وتنموي.
وكانت منطقة الشهيد من عمادة الصريا قد جدت فيها في الثامن جويلية الماضي عملية ارهابية استهدفت دورية عسكرية ذهب ضحيتها ستة من اعوان الحرس الوطني إثر كمين نصب بالطريق الرابطة بين منطقة الفايجة وسوق الصريا.
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