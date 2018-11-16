وزير التعليم العالي يتعهد بالترفيع في عدد الوجبات الجامعية الموزعة في 2019

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، الخميس، انه سيتم الترفيع في عدد الوجبات الجامعية الموزعة إلى 16,7 مليون وجبة سنة 2019 مقابل 14 مليون سنة 2017، بتكلفة جملية مقدرة ب 26,7 مليون دينار، مقابل 21,5 مليون دينار، أي بزيادة ب 5,2 مليون دينار.





وأوضح خلبوس خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب حول ميزانية الوزارة لسنة2019، أن التكلفة الحقيقية للوجبة الواحدة للطالب تقدر بحوالي 7,5 دينار في حين ستظل مساهمة الطالب في الوجبة الواحدة 200 مليم.





وقال الوزير، انه سيتم إحداث منحة الإدماج الجامعي المقدرة ب 500 دينار لكل طالب جديد، وإحداث بطاقة الطالب الذكية، وتوسيع قاعدة المنتفعين بالمنحة الجامعية لتقارب 50 بالمائة من عدد الطلبة، فضلا على الزيادة في طاقة الإيواء ب 1500 سرير، وعدد الأكلات ب 15000 أكلة يوميا، وتهيئة ملاعب رياضية ومراكز ثقافة وخدمات صحية بجميع الجهات.





وأضاف ان الوزارة ستعمل على تحسين ظروف العمل للطلبة والأساتذة والإداريين والعملة بالمؤسسات والمطاعم والمبيتات الجامعية، عبر التقليص في عدد المؤسسات المتواجدة في مقرات وقتية، ودعم الاستغلال المشترك للفضاءات الجامعية، ودعم الصيانة والتهيئة.





كما تعتزم الوزارة وفق المتحدث، مراجعة أنظمة الدراسات (أمد، طبية، هندسة)، وإضفاء إجراءات ناجعة ومباشرة لدعم التشغيلية، ومراجعة النظام الأساسي للمدرسين الجامعيين، وإحداث منح جديدة لإطار التدريس، علاوة على إحداث منحة التشجيع على الإنتاج والتميز العلمي، وإرساء نظام جودة تصرف بهياكل البحث العلمي، واعتماد تمشي متكامل لتمويل جميع مراحل النضج التكنولوجي لمشاريع تثمين البحث.



