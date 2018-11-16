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الحوثيون يفجرون مدرسة في الحديدة مع اندحار قواتهم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:52 ص
الحوثيون يفجرون مدرسة في الحديدة مع اندحار قواتهم
صورة أرشيفية
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وكالات
 

نسفت عناصر ميليشيا الحوثي، مدرسة 22 مايو بالجاح الأسفل، غرب مديرية الفقيه بمحافظة الحديدة في اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن مسلحين حوثيين قاموا بتفجير ونسف المدرسة بعد دحرهم من المنطقة إثر معارك شرسة خاضتها قوات المقاومة المشتركة، وأسفرت عن قتل وإصابة عناصر من مسلحي الميليشيا.

ورجحت المعلومات أن يكون التفجير حدث عن بعد، جراء اتباع الميليشيا أسلوب تفخيخ وتلغيم المنشآت والمباني والمرافق الحيوية المرجح اندحارها عنها مع تقدم القوات المشتركة، كما يحدث في حالات مشهودة في مدينة الحديدة.

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