بنزرت: محكوم بالسجن 12 سنة يحاول الانتحار بغرفة الايقاف بالمحكمة الابتدائية ببنزرت

أقدم متهم محكوم عليه ب 12 سنة سجنا الخميس على محاولة الانتحار داخل غرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، وفق ما أفاد به وليد عاش بالله المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية ببنزرت.



