بنزرت: محكوم بالسجن 12 سنة يحاول الانتحار بغرفة الايقاف بالمحكمة الابتدائية ببنزرت
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:51 صمحمد وليد الجموسي
أقدم متهم محكوم عليه ب 12 سنة سجنا الخميس على محاولة الانتحار داخل غرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، وفق ما أفاد به وليد عاش بالله المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية ببنزرت.
وأوضح نفس المصدر في تصريح صحفي أن الموقوف أقدم عقب سماعه لمنطوق حكم و القاضي بسجنه مدة 12سنة، على محاولة الانتحار داخل غرفة الإيقاف عبر لفّ خيط بملابسه حول عنقه لكن تمّ منعه من قبل عدد من الموقوفين بالغرفة وأعوان الحراسة الذين تفطّنوا إلى العملية وتمّ نقله على جناح السرعة عبر سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ، أين تلقّى الإسعافات اللازمة ثمّ وقعت إعادته إلى السجن وحالته الصحية مستقرة.
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