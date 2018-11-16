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الداخلية تؤكد ان لا تراجع عن مجانية النقل لأاعوان وإطارات الأمن الداخلي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:41 ص
الداخلية تؤكد ان لا تراجع عن مجانية النقل لأاعوان وإطارات الأمن الداخلي
أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
أكدت وزارة الداخلية مساء، الخميس، في بلاغ توضيحي لكل منتسبيها من أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي، أنه لا تراجع عن مجانية النقل على الخطوط الداخلية المستغلّة من قبل الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري.

وأوضحت أنها منكبّة على تسوية الاتفاقيات المبرمة مع هذه الشركات بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل، وأنه لا صحة لما يتم تداوله خلافا لذلك.  
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