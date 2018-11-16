الداخلية تؤكد ان لا تراجع عن مجانية النقل لأاعوان وإطارات الأمن الداخلي

أكدت وزارة الداخلية مساء، الخميس، في بلاغ توضيحي لكل منتسبيها من أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي، أنه لا تراجع عن مجانية النقل على الخطوط الداخلية المستغلّة من قبل الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري.



