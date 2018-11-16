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تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:10 ص
تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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