هاني الناظر يوضح أسباب تساقط الشعر



ولفت "الناظر"، في لقاء مع برنامج "علامة استفهام"، المذاع قناة "الناس" الفضائية، إلى أن هناك أمراض موضعية مثل قشرة الشعر، أو الإصابة بميكروب أو فطر في الشعر، أو الفيروسات.



وشدد على أن الفطريات تنتقل عن طريق الأدوات المستخدمة في تصفيف الشعر من شخص إلى أخر.

أكد الدكتور هاني الناظر استشاري علاج الأمراض الجلدية، أن هناك أسباب مرضية تؤدي إلى تساقط الشعر، مثل الأنيميا، أو الكلى أو الكبد، أو الخلل في الهرمونات.